Die Grenzen von Frenkendorf zu den Nachbarn sind fliessend

Einmal hat man den Blick nach Liestal, dann nach Pratteln, dann nach Füllinsdorf. Und ist man ganz oben auf der Schauenburgflue, so hat es auch als Nachbarn die Dörfer Nuglar und St. Pantaleon. Richtig ist auch dies, dass man auch von Frenkendorf den Blick ins Südbadische at. Manchmal an einem richtigen Ort, sogar kann man sehen den Vater Rhein. Und geht man ein wenig durch ein Tal, ich meine von Frenkendorf nach Füllinsdorf, einfach in der Nähe vom Robinspielplatz, auch MIFA, dann ist man sogar an der Ergolz in Füllinsdorf. Ein Bach, der dann sogar in Augst in den Rhein fliesst. Richtig, wenn man will dann noch weiter wandern, dann landet man sogar via Füllinsdorf - Giebenach im Kanton Aargau, einfach Kaiseraugst. Bekannt ja auch wegen den Römern.