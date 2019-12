Die Geheimnisse der Portraitfotografie

Gute Portraitfotos sind immer wieder gefragt, ob für Bewerbungen, um diese in einem Fotoalbum oder einem selbst gestalteten Fotobuch zu verwenden, oder andere Zwecke. Daher sollte jeder Fotograf diese im Schlaf beherrschen. Diese wirklich gut gelungen hinzubekommen, ist jedoch oft gar nicht so einfach.

Hier kommen die wichtigsten Tipps, wenn es darum geht, professionelle und schöne Portraitfotos zu schießen.

Hintergrund

Der Hintergrund bei einem Portraitfoto sollte vor allem eins sein: Unauffällig. Schließlich geht es hier um das Gesicht der Person und nicht um den Hintergrund.

Dunkle Hintergründe eignen sich besonders gut, da diese das Gesicht erstrahlen lassen und somit einen schönen Akzent setzen.

Natürlich heißt dies nicht, dass der Hintergrund bei einem Portrait immer zwingend einfarbig sein muss. Auch Natur oder eine schöne Wand können einen wunderschönen Hintergrund liefern. Wichtig hierbei: Der Hintergrund sollte möglichst gleichmäßig aussehen und die Schärfe der Kamera sollte so eingestellt sein, dass das Gesicht scharf im Fokus liegt, während der Hintergrund selbst eher verschwommen ist.

Das Motiv in Stimmung bringen

Nicht jeder ist ein geborenes Model. Im Gegenteil. Die meisten Menschen wissen vorerst nicht, wie man sich vor der Kamera richtig bewegt oder welche Posen schmeichelnd sind. Viele Menschen sind im Gegenteil richtig kamerascheu und wissen nicht, was sie tun sollen. Nehmen Sie Ihrem Kunden daher erst einmal die Angst. Sorgen Sie für eine entspannte Atmosphäre. Hierfür kann ein Vorgespräch sorgen, Smalltalk oder auch Musik. Bei Kindern hilft es, sich auf ihre Augenhöhe zu knien und mit ihnen darüber zu sprechen, dass sie nun das Spiel spielen “vergiss das eine Kamera im Raum ist”.

Sprechen Sie mit ihren Kunden vorher über Wünsche und darüber, was das fertige Foto rüberbringen soll. Persönliche Gegenstände können ebenfalls dabei helfen, dass sich Kunden wohler fühlen und sich selbstbewusster und natürlicher bewegen.

Klare und einfache Anweisungen

Ist Ihr Model dann bereit, geben Sie klare und leicht verständliche Anweisungen. Im Vorgespräch wurde ja bereits geklärt, welcher Effekt erzielt werden sollte: Der Kunde möchte schlank aussehen? Drehen Sie den Oberkörper leicht zur Seite. Das Licht wirft Schatten, weisen Sie Ihren Kunden an, das Kinn leicht zu heben. Das Foto soll sehr aktiv oder konfrontal/frech wirken? Bitten Sie Ihren Kunden, sich leicht nach vorne zu lehnen und nehmen Sie ihn oder sie frontal auf. Im Sitzen ist es für den Kunden am einfachsten, nicht zu wackeln. Ein Fotobuch gestalten, indem Sie einfach einige gelungene Bilder mit einfachen Posen auswählen und diese in einem Buch drucken lassen, kann dabei helfen Ihren Kunden eine Idee von ausdrucksstarken Posen und Gesichtsausdrücken, sowie deren Wirkung auf einem Foto zu vermitteln. Dies können Sie ganz einfach online selbst gestalten und in Ihrem Studio für die Kunden auslegen. Weitere Tipps für günstige Posen (auch für Selfies!) gibt’s hier.

Das richtige Licht

Licht ist natürlich das A und O beim Fotografieren. Dies ist auch bei einem Portrait nicht anders. Am besten eignen sich natürliches Licht, an einem leicht bewölkten Tag. Direkte Sonneneinstrahlung führt zu Schatten und kann sehr hart oder auch schnell überbelichtet wirken. Künstliches Licht ist eine Alternative, kommt jedoch meist nicht an natürliches Licht heran. Bedenken Sie, dass das Licht auf dem Gesicht am wichtigsten ist. Das heißt: Lieber den Hintergrund überbelichtet oder unterbelichtet haben und dafür das Gesicht im perfekten Licht, denn darauf kommt es bei diesem Foto schließlich an.

Der Fokus

Der Fokus liegt bei einem Portrait natürlich auf dem Gesicht. Genauer gesagt sollte dieser auf den Augen, bestenfalls auf den Augen und der Nasenspitze liegen. Hierdurch wird der Effekt geschaffen, dass man der Person direkt ins Gesicht schaut - und diese auch zurückschaut, was gerade für Bewerbungsfotos wichtig ist.

Die Einstellungen an der Kamera können natürlich variieren, 50mm Tiefe sind jedoch für Portraitfotos am besten geeignet. Hierbei wird das Gesicht so abgebildet, wie es tatsächlich aussieht. Bei weniger als 50mm werden Nase und Stirn vergrößert und leicht verzerrt, bei über 50mm wirkt das Gesicht flacher.

Mit diesen Tipps werden Portraitfotos garantiert einzigartig und wunderschön! Also ran an die Kamera und ausgetestet.