Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Frauen zur zwei-jährlichen Vereinsreise. Beim Pfarreiheim konnten sich alle mit Kaffee und Gipfeli auf die Reise einstimmen, bevor wir mit einem Car der „Gerber Reisen Matzendorf“ nach Brunnen am Vierwaldstättersee fuhren.

Bei der Ankunft stand den Frauen etwas Zeit zur freien Verfügung, welche die meisten am Seeufer mit seinem prächtigen Bergpanorama verbrachten. Jede bekam dazu noch ein Lunch-Säckli mit auf den Weg.

Im „Swiss Knife Valley“-Visitor Center erhielten wir am Mittag auf einer kurzweiligen Führung interessante Einblicke in die Welt des berühmten Schweizer Unternehmens Victorinox. Zudem hinterliess uns dieser Rundgang durch die interaktive Ausstellung viele Eindrücke über die Region, ihre Menschen und Unternehmen. Das Center verliessen alle mit einem schönen Präsent und viele mit einem scharfen Souvenir.

Am Hafen wurden wir vom Schiff „Aurora“ und seinem Kapitän Mick Baumgartner erwartet. Die Fahrt auf dem Urnersee mit dem Hybrid-Schiff wurde durch seine Informationen und Anekdoten zu einem besonderen Erlebnis.

Bei der Ankunft am Ufer von Bauen erwartete uns eine willkommene Überraschung. Die Organisatorinnen Katja Gerber und Corinne Marti servierten uns einen erfrischenden Aperitif. Gestärkt machten wir uns auf den letzten Abschnitt unserer Reise, einem kurzen Spaziergang entlang des Sees. In Isleten liessen wir den wunderschönen Tag in einem Restaurant direkt am Ufer und bei einem feinen Abendessen ausklingen.