Die Fachmittelschule an der BIM

Vom 1. bis zum 3. September wurde die Berufsinformationsmesse (BIM) in der Stadthalle Olten abgehalten. Die Kantonsschule Olten vertrat die Interessen der Fachmittelschulen (FMS). Konrektor Ueli Trautweiler gab kompetent Auskunft über die drei- bzw. vierjährige Ausbildung, welche an einer höheren Fachschule oder einer Fachhochschule abgeschlossen wird. Seit 2017 ist nach Bestehen der Passarelle auch der Weg zu einem universitären Studium offen. An der FMS Olten werden die Berufsfelder Soziale Arbeit, Gesundheit und Pädagogik angeboten. Jugendliche und Eltern, welche sich nicht an der BIM informieren konnten oder nun gerne noch mehr wissen möchten, haben die Möglichkeit am Informationsanlass vom 20. Oktober um 20 an der Kantonsschule Olten mehr Einblick über eine Ausbildung an der FMS zu erhalten. Ein Besuch lohnt sich bestimmt. Die Homepage der Kantonsschule Olten informiert über die Durchführung des Anlasses.

Astrid Kieser