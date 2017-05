Kilbi oder Chilbi, wird seit dem Mittelalter als Fest anlässlich der jährlichen Wiederkehr des Tages der Kirchweihe eines Kirchengebäudes gefeiert.

Das Kirchweihfest ist grundsätzlich der Jahrestag der Konsekration der Kirche. Das Fest kann aber auch durch bischöfliches Dekret auf ein anderes Datum festgelegt sein.

Da die Bevölkerung sich gerne an den jeweiligen Feierlichkeiten der Nachbargemeinden beteiligte, nahm die Anzahl der Vergnügungsveranstaltungen und der damit verbundene Alkoholkonsum überhand. Deshalb wurde die traditionelle „Dorfkirchweih“ durch einen zentralen Termin für alle Kirchen im Herbst – den dritten Sonntag im Oktober – ersetzt.

So ein klassisches Traditionsfest ist auch die Maikilbi in Subingen. Sie ist nämlich ein fester Bestandteil des Jahresprogramms der Dorfgemeinde Subingen. Jährlich wird sie von der Kultur-und Sportkommission Subingen organisiert.

Auch dieses Jahr fand die Maikilbi vom 05.05.2017 bis am 07.05.2017 wieder statt. Die Maikilbi bewirtschaftete nebst Stüblis und Bars der Dorfvereine, der jährliche Chilbi-Markt, der mit seinen Partnern Karussell Betrieb Marti, Festplatz Hauri und Schausteller-Pilz einen wunderbaren kuschligen Markt errichtete. Trotz des schlechten Wetters liessen sich die Marktverkäufer nicht aus ihrem Konzept bringen. Im Gegenteil sie stellten ihre Stände selbstbewusst auf und liessen sich vom Regen nicht runterziehen. Im Gegensatz, sie strahlten die Besucher richtig an und verbreiteten Freude und gute Laune in der Masse.

Vertreten waren ganz viele verschiedene Dorfvereine wie zum Beispiel der FC Subingen, die eine eigene Bar führten, der Turnverein Subingen, welche den TV-Stübli führten und Pouletflügeli-Fischchnusperli-Hot Dog sowie Bierbar und Sangria anboten. Natürlich waren auch traditionelle Stände vertreten, die Lebensmittel verkauften, wie Honig, Käse, Fleisch aus der Region, Gewürze, Italienische Spezialitäten und noch vieles mehr.

Für die Kinder und Jugendlichen die unter den Besuchern schlummerten, wurden die altbekannten Kilbi-Bahnen aufgestellt. Für die ganz kleinen darunter gab es das all geliebte Karussell und sogar ein Trampolin, wo sich die Kleinkinder hüpfend vergnügen konnten. Die grösseren dazwischen waren mit der Take Off und der Butschbahn bestens bedient.