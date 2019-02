NAB Champions League 2019

An der NAB Champions League spielten am letzten Freitagabend 32 Teams der Kanti Wohlen und des bbz freiamt in den Hofmatten-Hallen bis in die frühen Morgenstunden Fussball auf teilweise sehr hohem Niveau.

Das Turnier ist neben der Raiffeisen Unihockey-Night bereits die zweite Kooperation zwischen gymnasialer und kaufmännischer-gewerblicher Schule und schweizweit einmalig.

Die klassenweise gebildeten Teams kämpften in den Kategorien Damen, Herren und mixed um attraktive Preise und Pokale.

Gegenüber der letztjährigen Austragung hat die Zahl der Damen- und mixed-Teams stark zugenommen. Es scheint, dass sich die Sportart Fussball auch bei den Frauen zunehmend etabliert.

Aber nicht nur die Anzahl der angemeldeten Teams konnte sich sehen lassen. Auch die engagierte, aber dennoch faire Spielweise und die engen Entscheidungen in den teilweise auf technisch sehr hohem Niveau geführten Partien begeisterten die Zuschauer auf der Tribüne. Der an den Tag gelegte Ehrgeiz erstaunt nicht, gab es doch sehr attraktive Mannschaftspreise zu gewinnen. Die Sponsoren honorierten die sportlichen Leistungen der besten Teams nämlich mit Siegesfeiern, je nach Rangierung im Trendlokal “Stars and Stripes“ auf dem Mutschellen oder in Form eines Gutscheins für eine „Homeparty“ bei einem Teammitglied zu Hause mit gelieferten Leckereien eines Wohler Pizzalieferdiensts.

Zum guten Ambiente trugen auch die professionelle Organisation der Sportlehrer beider Schulen sowie der Einsatz offizieller Schiedsrichter des Aargauer Fussballverbands AFV bei. Zudem sorgten Lernende des bbzf mit einem Hotdog-Stand für kulinarische Unterstützung.

Die Delegation der Kanti, die in der letztjährigen NAB Champions League leer ausgegangen war und zusehen musste, wie alle drei Pokale von bbz-Teams in die Höhe gestemmt wurden, nahm letzten Freitag erfolgreich Revanche. In der Kategorie Herren triumphierte zwar wieder ein Team des bbz freiamt, aber die beiden anderen Kategoriensieger stellten diesmal Mannschaften der Kanti Wohlen.

Rangliste

Herren:

„Fätze-Tiger-Panzer-Bär-Löwe“ (bbz freiamt: Abteilung Wirtschaft E17-1) „Milfschnitte“ (bbz freiamt: Abteilung Wirtschaft M18-2) „Mandeninis“ (Kanti Wohlen: Gymnasium G3h) „Mein persönlicher Favorit“ (Kanti Wohlen: Gymnasium G1c)

Mixed:

„YyYeeeE“ (Kanti Wohlen: Gymnasium G2e) „Morner“ (bbz freiamt: Abteilung Wirtschaft E17-2) „Auswärts asozial“ (bbz freiamt: AbteilungWirtschaft M16-2) „Team Schtrüüü“ (Kanti Wohlen: Gymnasium G3b)

Damen: