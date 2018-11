Während rund zwei Monaten verwandelten übergrosse Muffins, Bagels, Lollipopps und Zuckerstangen die Bibliothek für einen Schätzwettbewerb in ein wahres Schlaraffenland.

Viele Kinder und Jugendliche machen sich voller Eifer auf, die drei Fragen auf dem Wettbewerbstalon möglichst genau zu beantworten. Etwas Geduld und Ausdauer war dabei gefragt, mussten doch alle die vielen in den Bibliotheksräumen aufgehängten Zuckerstangen gezählt, der Umfang eines Muffins geschätzt und die Anzahl Süssigkeiten in einem Glas erraten werden.

Für all die Interessierten hier nun die Auflösung zum Wettbewerb: Insgesamt versteckten sich 57 Zuckerstangen in den Bibliotheksräumen, der Umfang des Muffins betrug 116 cm und im Glas waren 180 Stück Süssigkeiten.

Die Preisübergabe an die fünf Gewinnerinnen fand bei einer kleinen Prämierung am Mittwochnachmittag in der Bibliothek statt. Die 3 besten „Schätzerinnen“ gewannen je ein Kombi-Abonnement der Bibliothek für 365 Tage im Wert von Fr. 20.- und einen Schlaraffenlandsack gefüllt mit Süssigkeiten. Die Gewinnerinnen des 4. und 5. Platzes erhielten je einen prall gefüllten Schlaraffenlandsack mit Süssigkeiten.

Das Bibliotheksteam gratuliert herzlich den 5 Siegerinnen:

1. Platz: Csenge Hanna Ruszkai

2. Platz: Meika Zeindler

3. Platz: Ena Kälin

4. + 5. Platz: Lara Häller, Chiara Lazenby