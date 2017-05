Urech Frieda und Jean Pierre, Steinackerstrasse 4 in Recherswil, können heute, den 18. Mai 2017, ihre Diamantene Hochzeit feiern. Sie haben sich vor 60 Jahren in Seengen am Hallwilersee das Jawort gegeben. Seit 1975 wohnen sie in Recherswil in ihrem Einfamilienhaus. Sie führen ihren Haushalt selbstständig und werden regelmässig von ihren Angehörigen besucht. Die Einwohnergemeide Recherswil gratuliert dem Jubilarenpaar ganz herzlich und wünscht ihnen noch viele gemeinsame Jahre.