Im Heimart-Laden am Stalden in Solothurn verkaufen 18 Institutionen gemeinsam ihre Produkte, hergestellt von Menschen mit Beeinträchtigungen. Aus Anlass des 5-Jahres-Jubiläums wurde an der HESO ein grosser Vogel geschaffen, auch er ein Gemeinschaftswerk vieler Menschen, mit und ohne Beeinträchtigung.

Bis Ende November darf er nun die Voliere in Solothurn zieren, wir hoffen, dass er anschliessend noch einen definitiven Platz findet…

Daniel Reinhart