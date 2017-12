(Andrea Giger) Am Sonntag, 3. Advent fand in der reformierten Kirche Möhlin traditionell das Krippenspiel statt. Die 24 Kinder spielten und sangen sich in die Herzen des zahlreich erschienenen Publikums. Die Leitung hatte Pfarrerin Claudia Speiser, im Team wirkten Andrea Giger (musikalische Leitung), Claudia Sedelmeier (Kostüme) und Daniela Martin (Assistenz) mit, Nicola Cumer war am Flügel im Einsatz undauch drei Konfirmanden halfen bei der Hauptprobe und der Aufführung mit.

Es wurde die Geschichte vom Weg zur Krippe aufgeführt. Ganz unterschiedliche Menschen waren da unterwegs, welche im Stall von Bethlehem das Wunder von Friede und der Sehnsucht in uns Menschen finden.

Die Kinder erzählten die Geschichte der 3 Könige, die sich auf den Weg zur Krippe machten, weil sie Engel gehört hatten und den Stern sahen. Der Weg ist alles andere als einfach und zu allem Unglück sind ihnen auch noch Räuber auf den Versen, die ihnen das Gold wegnehmen möchten.

Zu guter Letzt aber finden sich alle an der Krippe wieder, auch die Räuber, die das Gold von Josef geschenkt bekommen, damit sie nie wieder stehlen müssen. Und die Räuber teilen ihren unerwarteten Schatz mit allen Menschen.

So wurde auch am Sonntag in der Kirche der Schatz - in diesem Fall Schoggi-Goldtaler - mit dem Publikum geteilt.

Besonders lustig war in diesem Jahr die Mitwirkung des Publikums, das auf Aufforderung der Engel jeweils Tiergeräusche von sich geben musste, u.a. um die Räuber zu erschrecken und von ihrem Vorhaben abzuhalten.

Der grosse Applaus zum Schluss war sicher der grösste Dank für die geleistete Arbeit.

Foto: Max Forrer