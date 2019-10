Der Rundgang in Frenkendorf am 16.10.2019

Wetterbericht Frenkendorf

Am Mittwoch ist es in der Region Frenkendorf noch heiter, die Bewölkung nimmt im weiteren Verlauf aber insgesamt zu. Dabei ist am Donnerstag und Freitag mit Schauern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen für Frenkendorf bei etwa 18 Grad. Am Freitag weht ein teilweise böig auffrischender Wind aus westlicher Richtung. Also machten wir einen Rundgang, einfach vom Rüttimattquartier in Richtung Adlerhof. Dies am Mittwoch, den 16. Oktober 2019. Wir starteten so um 13.00 Uhr, zurück waren wir um 15.00 Uhr. Dann dort oben beim Adlerhof, wo es hat auch den Madlenwald, ging es über schöne Wege wieder zurück ins Dorf. Einige Bilder sollen es verdeutlichen, einfach ein wunderschönes Wetter und auch die Pracht von Farben im Herbst. Und wie es so ist, dann trifft man unterwegs Bekannte. Man diskutiert über dieses und jenes Thema. Das ist so in einem Dorf, wenn man schon hier 48 Jahre lebt.