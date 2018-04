Frühling bedeutet für viele Schweizer nicht „nur“ die Freude über die ersten Sonnenstrahlen und die steigenden Temperaturen. Denn: jetzt startet auch die Pollenflugzeit. Wer hier allergisch ist, sieht sich oft mit dem Problem konfrontiert, dass beispielsweise Spaziergänge durch die Landschaft generell unmöglich geworden sind. Niesanfälle, teilweise sogar Atemnot schränken in den betreffenden Monaten die Lebensqualität oft deutlich ein.

Die aktuellen Zahlen des Allergiezentrums „aha!“ zeigen, dass jeder fünfte Schweizer unter Heuschnupfen leidet. Ein Wert, der zeigt, dass die Anzahl der Betroffenen im Laufe der letzten Jahre gestiegen ist… und vermutlich noch weiter ansteigen wird.

Wer unter einer Pollenallergie leidet, muss sich jedoch nicht kampflos geschlagen geben und leiden. Oft können Tricks dabei helfen, die betreffenden Monate ein wenig erträglicher zu machen.

Aktuelle medizinische Forschungsinhalte

Ob ein Mensch eine Allergie entwickelt oder nicht, ist das Ergebnis aus mehreren Faktoren. Eine grosse Rolle spiele hierbei, unter anderem laut dem „aha! Allergiezentrum“ die Ernährung einer werdenden Mutter. Sei diese besonders abwechslungsreich, sinke auch das Risiko für die Entwicklung von Allergien. Weiterhin empfiehlt auch die Wissenschaft, ein Baby in seinen ersten vier Lebensmonaten ausschliesslich zu stillen – sofern dies möglich ist. Die Muttermilch kann demnach dazu beitragen, das Immunsystem des Kindes zu stärken.

Der unbeschwerte Ausflug in ländliche Gegenden

Vor allem Menschen, die in den ländlichen Gegenden der Schweiz leben, sehen sich oft besonders stark mit den Auswirkungen einer Pollenallergie konfrontiert. Genau hier, in der ländlichen Gegend, finden sich jedoch die perfekten Voraussetzungen, um einer Allergie schon im Kindesalter vorzubeugen.

Wichtig ist es, dass das Immunsystem beispielsweise lernt, mit „Eindringlingen“ umzugehen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Körper mit genau diesen Keimen bzw. Bakterien konfrontiert wird.

Beim Urlaub auf dem Land zeigt sich beispielsweise, dass gerade Kinder gerne stundenlang in einer zweifelsohne nicht sterilen Gegend spielen, zwischendurch essen und sich nicht regelmässig die Hände waschen, nachdem sie ein Tier gestreichelt haben. Was sich auf der einen Seite schrecklich unhygienisch anhören mag, stellt für das Immunsystem ein echtes Training dar. Studien haben ergeben, dass Menschen, die auf dem Land aufwachsen bzw. zu deren Haushalt Tiere gehören, weitaus seltener an Allergien erkranken.

Hilfreiche Tipps gegen eine bestehende Allergie

Ebenso wie viele andere Allergien auch, kann auch die Pollenallergie die Lebensqualität deutlich einschränken. Die Pharmaindustrie hat eine Vielzahl an Produkten auf den Markt gebracht, die dabei helfen sollen, die Monate des Pollenfluges für die Betroffenen erträglicher zu machen. Parallel dazu existiert jedoch auch noch das ein oder andere Hausmittel, das dabei helfen kann, die Lage der Allergiker zu verbessern.

So handelt es sich beispielsweise beim regelmässigen Saunieren nicht nur um eine kleine „Wellnesskur“, sondern auch um ein bewährtes Mittel gegen eine bestehende Pollenallergie. Wer seinen Körper immer wieder -nicht nur im Frühling- mit dem Wechsel zwischen Kalt und Warm konfrontiert, trainiert sein Immunsystem auf besonders effektive Weise.

Parallel dazu ist es wichtig, besonders vitaminreiche Kost zu sich zu nehmen. Hier eignen sich Sauerkraut (roh), Paprika, Orangen und Grapefruits hervorragend, um in den Speiseplan integriert zu werden.

Sollte es die Zeit nicht zulassen, regelmässig die Sauna zu besuchen, kann es auch helfen, sich am frühen Morgen mit Wechselduschen zu wecken. Der Mix aus lauwarm und kalt macht nicht nur munter, sondern regt ebenfalls das Immunsystem an.

Weiterhin gilt es, noch ein paar Grundregeln einzuhalten, die für erfahrene Allergiker schon längst zum Standard gehören dürften…:

Spaziergänge sind vor allem nach Regenschauern oft problemlos realisierbar. Genau dann befinden sich wenige Pollen in der Luft. Sinnvoll ist es hierbei auch, die Prognosen zum Thema „Pollenflug“ zu beobachten. Ventilatoren sollten in den eigenen vier Wänden nicht eingesetzt werden, da sie Pollen nur unnötig aufwirbeln. Der perfekte Zeitpunkt, um die Haare zu waschen, ist am Abend. So werden die Atemwege nicht in der Nacht durch die Rückstände der Pollen belastet. Wer es nicht vermeiden kann, sich draussen aufzuhalten, sollte darauf achten, immer durch die Nase zu atmen und den Mund hierbei geschlossen zu halten.

Auch wenn sich eine Pollenallergie oft nicht komplett einstellen lässt, helfen diese Tricks -gegebenenfalls mit der passenden Medikation- dabei, den Frühling letzten Endes doch geniessen zu können.