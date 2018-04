Der traditionell in der Karwoche in der Klosterkirche von Muri abgehaltene Gottesdienst, im übertragenenen gastronomischen Sinne «Einkehr», stand diesmal allen Menschen offen, die mit dem Gastgewerbe verbunden sind, egal welcher Konfession oder welchen Glaubens, wie es in der Einladung hiess. Die Klosterkirche füllte sich entsprechend. Wer die beiden Seelsorger Adrian Bolzern, katholischer Pfarrer in Aarau, aber auch Zirkus-, Schausteller- und Markthändler-Seelsorger der Schweiz, und Corinne Dobler, reformierte Pfarrerin in Bremgarten und Gastgewerbeseelsorgerin für den Aargau, kennt, der durfte sich auf einiges gefasst machen. Aus Matthäus hatten sie das Thema des Gottesdienstes gewählt: «Der Mensch lebt nicht vom Brot allein» mit der Versuchung des fastenden Jesus durch den Teufel in der Wüste. «Jesus erlebte da eine wüste Zeit, wie wir alle sie hin und wieder durchleben müssen», schlossen sie daraus und arbeiteten in einem Zwiegespräch die Erkenntnis ab, dass es für ein gutes Leben gar nicht soviel braucht. Jesus lässt sich nicht von Angebot und Reichtum verführen, er lebt nicht vom Brot allein und sagt: «Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst.» Leben sei halt mehr als die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse. Sinnloses Konsumieren macht Dich leer. Die Liebe aber macht das Leben lebenswert. Es ist schön und macht Sinn, wenn Du den Nächsten liebst. Und schaffe Ruhe in Dein Leben.

Ja und dann kamen die Fürbitten. Da kann dann schon mal ein Liegestuhl zum Einsatz kommen (suche Ruhe), das Kreuz (um gute Entscheidungen zu treffen), das Handy (um es auch einmal wegzulegen) und Kinderschuhe (sorge Dich um Deinen Nächsten). Man teilte Brot und Wein, denn «essen und trinken» sei für Wirte ja eine Leidenschaft. Dieses Wort nahm Geri Keller von GastroAargau gerne auf: «Wir Wirte sind tatsächlich manchmal auch Seelsorger. Das Leben geht durch unsere Gaststätten im Guten wie im Traurigen.» Zum Abschied verschenkten die beiden Seelsorger kleine Schlüsselanhänger mit vier Gewürzen, «damit das Leben Würze habe». Mit den besten Wünschen für schöne Ostertage.

Die Einkehr umrahmte der Wirtechor Bremgarten unter der Leitung von Hannah Lindner mit guten Liedern. Am Orgelpult spielte Daniel Willi. Und GastroAargau offerierte einen Apéro riche.

Hans Rechsteiner