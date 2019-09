Dieses Jahr hat der Marienchor auf seiner jährlichen Reise die grösste Insel der Schweiz besucht: Ufenau im Zürichsee. Wir reisten von Männedorf aus mit dem Schiff auf die Insel, die nicht nur landschaftlich wunderschön, sondern auch eine kulturhistorische Besonderheit ist. Seit dem Jahr 965 gehört sie dem Kloster Einsiedeln, wodurch die mittelalterlichen Gebäude bis heute erhalten geblieben sind. Auf einer Führung erfuhr der Marienchor neben interessanten Fakten viele spannende Anekdoten aus der Geschichte der Insel. Beispielsweise, dass die Insel 1963 zum letzten Mal zu Fuss erreicht werden konnte, weil der Zürichsee zugefroren war.



Zufällig begegneten wir auf der Insel dem befreundeten Kirchenchor von Schaffhausen, der ebenfalls auf seinem Chorausflug war. Spontan entschied man die Gunst der Stunde zu nutzen und traf sich in der ehemaligen Pfarrkirche der Insel St. Peter und Paul für ein gemeinsames Singen und eine kurze Besinnung. Die schönen Klänge waren ein gelungenes und schönes Intermezzo und lockten auch Publikum an, das leider in der kleinen Kirche keinen Platz mehr fand.

Bei schönstem, warmem Wetter durften wir dann ein sehr feines Fisch-Mittagessen im inseleigenen Restaurant Ufnau – so die historische Schreibweise – geniessen. Mit dem Schiff ging es am Nachmittag weiter nach Rapperswil. Je nach Lust und Laune wurde dort im See gebadet oder die Stadt besichtigt. Am Abend reisten wir wieder mit dem Zug nach Olten und für viele stand fest: die Insel Ufenau ist einen Ausflug mehr als wert!