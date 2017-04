Singende Vögel, duftender Bärlauch, Wiesen voller Blumen, Blütenblätter an den Bäumen. Ja es ist so weit: der Frühling kommt. Die Tage werden wieder wärmer und auch länger. Die perfekten Voraussetzungen für einen gemütlichen Nachmittag auf unserem krippeneigenen Waldplätzli.

Seit vielen Jahren bietet uns das Waldplätzli viele tolle Möglichkeiten. Sei dies das Buddeln, Graben und Erforschen des Waldes, ganze Erlebniswochen, die wir schon auf dem Waldplätzli verbringen durften, oder das traditionelle Schlangenbrot, das wir auf unserer Feuerstelle braten und zum Zvieri verspeisen. Es ist jedes Jahr ein grosses Highlight für Kinder und Betreuerinnen, wenn der Frühling kommt und wir endlich wieder den ganzen Nachmittag im Freien sein können. Die Kinder lernen vieles über die Natur, den Wald und auch die Tiere sowie über sich selber und ihren Körper, z.B. beim Klettern auf den Bäumen, was natürlich ein gutes Körpergefühl und genügend Kraft voraussetzt. Ausserdem ist unser Waldplätzli ein idealer Ort, um den Kindern wichtige und nützliche Dinge beizubringen wie zum Beispiel den Umgang mit und das Verhalten rund um das Feuer, wo wir unser Zvieri zubereiten. Was aber nie fehlt bei uns: alle Kinder können vom Waldplätzli profitieren, egal ob gross oder klein. Für jeden ist etwas dabei.

Nun ist es also für die Kinder und die Betreuerinnen der Kinderkrippe Wallbach wieder so weit: die kalte Jahreszeit neigt sich dem Ende zu und die warmen Tage sind auf dem Vormarsch. Endlich ist der langersehnte Frühling da und unsere „Waldplätzli-Saison“ kann beginnen. Nun packen wir also unseren Rucksack mit Utensilien, um Feuer zu machen, genügend Getränken, Früchten und natürlich Brotteig oder Cervelats zum Zvieri.

Auch wenn es schon eine kleine Tradition geworden ist, ist es jedes Mal aufs Neue ein spannendes, abenteuerliches und sehr schönes Erlebnis. Denn jedes Mal erlangen die Kinder neue Fähigkeiten, an denen sie wachsen und neue Begeisterung für vielerlei wertvolle Dinge gewinnen können. Natürlich gibt es auch mal einen Sturz über einen Ast, der am Boden liegt, oder Streit um eine Schaufel. Und manchmal sind damit Tränen verbunden. Aber auch dies ist ein Punkt, an dem jedes Kind profitiert, sich entwickeln und seine Selbst- und Sozialkompetenzen erweitern kann. Für die Betreuerinnen ist es, trotz Tränen, ein schönes Erlebnis, die Entwicklungsschritte der Kinder begleiten und miterleben zu können. Man freut sich für und mit dem Kind über jeden einzelnen, manchmal noch so kleinen Schritt. Das ist es auch, was den Beruf als Kinderbetreuerin immer wieder so grossartig macht. Dazu gehört natürlich nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie leisten mit einer guten waldtauglichen Ausrüstung einen grossen Beitrag an das Gelingen unserer Waldnachmittage. Ausserdem freuen sie sich jeden Abend, wenn sie ihr Kind abholen und viele neue und spannende Geschichten von uns Betreuerinnen erzählt bekommen.

Nun blicken wir voller Vorfreude auf eine erlebnisreiche Zeit auf unserem Waldplätzli, die hoffentlich bis in den Herbst hinein zu geniessen ist, und sind gespannt, was unsere Schützlinge dieses Jahr alles dazulernen. Wobei unser Schlangenbrot und die Cervelats natürlich nicht fehlen dürfen. En Guete!