Die Besucherinnen und Besucher der GEWAG 18 in der Kreisschule Mittelgösgen konnten am St(r)and der Raiffeisenbank Mittelgösgen die Sommergefühle aufblühen lassen. Ganz nach dem Motto „Auf die richtige Mischung kommt es an!“ gab es einen 3-farbigen und alkoholfreien Rainbow-Cocktail als Erfrischung, welcher durch die Verwaltungsratsmitglieder und Mitarbeitenden der Raiffeisenbank Mittelgösgen ausgeschenkt wurde. Nebst vielen interessanten Gesprächen und Begegnungen konnten die Gäste ihr Können am „Heissen Draht“ beweisen. Der Sieger Pascal Schenker blieb „cool“ und absolvierte den „Heissen Draht“ mit einer Bestzeit von 34.3 Sekunden.

Die Gewinner und ihre Spielzeiten im Überblick:

Pascal Schenker, 34.3 Sekunden Genuss-Gutschein im Wert von CHF 200.00 vom Landgasthof Kreuz, Obergösgen Metin Sahin, 36.4 Sekunden Genuss-Gutschein im Wert von CHF 150.00 vom Landgasthof Kreuz, Obergösgen Oliver Belke, 40.0 Sekunden Genuss-Gutschein im Wert von CHF 100.00 vom Landgasthof Kreuz, Obergösgen

Zusätzlich hat die Raiffeisenbank Mittelgösgen aus allen Teilnehmern noch drei Genuss-Körbe von Grob Gemüsebau aus Winznau im Wert von je CHF 50.00 verlost. Zu den glücklichen Gewinnern zählen Martha Richiger, Brigitte Staub und Reto Bär. Alle Gewinner konnten ihren Preis kürzlich von Frank Mackuth, Vorsitzender der Bankleitung, und Christian Hug bei der Raiffeisenbank in Lostorf entgegennehmen.

Wir gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern recht herzlich und danken allen GEWAG-Besucherinnen und Besuchern. Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen mit Ihnen.

Ihre Raiffeisenbank Mittelgösgen