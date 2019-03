In diesem Jahr durfte der ARV seine Sponsoren im Barrique-Keller bei Wehrli Weinbau AG, Küttigen begrüssen. Rund 60 Damen und Herren trafen sich im schön dekorierten Partyraum. Sichtlich erfreut war Bruno Vogel, Präsident des ARV, über die grosse Gästeschar. Er konnte seine Zuhörerschaft über ein gutes Rennjahr 2018 informieren. Besonders der letzte Renntag der vergangenen Saison ist überall in bester Erinnerung. Es war der perfekte Renntag im wahrsten Sinne des Wortes. 10’000 Zuschauer, ideales Wetter und hervorragende Rennen. Es musste sogar dank über 30 Nennungen bei einem Trabrennen eine zusätzliche Prüfung eingeschoben werden. Nur dank dem spontanen Zusatzsponsoring vom Turf Club und der AKB war das möglich. «Überhaupt es ist nur dank Ihnen, liebe Sponsoren möglich, im Schachen die traditionellen Pferderennen durchzuführen. Das Problem der teilweise kleinen Starterfelder haben die Rennvereine veranlasst, vermehrt zusammen zu arbeiten und nach Lösungen zu suchen» so Vogel.

Auch in diesem Jahr werden wieder vier Renntage durchgeführt mit 32 Rennen. Am 12. und 19. Mai sowie am 25. August und 8 September. Natürlich hat das Turnfest auch für den Rennverein «Folgen». Weil rund um die Tribünen Verpflegungsmöglichkeiten für die Turnerinnen und Turner eingerichtet werden, finden die ersten beiden Renntage inner Wochenfrist statt.

Weiter informierte der Präsident, dass am 1. März der Nachfolger von Hans-Ruedi Bärtschi als neuer Platzwart seine Arbei aufgenommen hat. Mit der AMA wird Ende März der erste aussersportliche Grossanlass auf unserem Areal durchgeführt. Im Verlaufe des Jahres werden weitere Veranstaltungen folgen. Diese Vermietungen sind für den ARV sehr wichtig. Eine markante Veränderung haben die Parkplätze hinter der Tribüne erfahren. Die Schutzwände und der Wall vom alten Schiessstand wurden rückgebaut, und der Platz attraktiv hergerichtet.

Bevor der Gastgeber Peter Wehrli über die Wehrli-Weinbau AG informierte und den Teilnehmern Führungen durch den Betrieb anbot, bedankte sich Bruno Vogel nochmals sehr herzlich bei den Sponsoren des ARV und für das grosse Engagement auch in der neuen Saison. «Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir freuen uns mit Ihnen, auf kommende spannende Renntage» schloss Vogel seine Begrüssung und Informationen.

Ruedi Vorburger