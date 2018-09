Die Firma DePuy Synthes tut Gutes in der Region und auf der Welt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Werke Bettlach und Grenchen führen jedes Jahr einen „Move for Charity“, eine Art Sponsorenlauf durch, und die Firma Johnson&Johnson verdoppelt jeweils den erlaufenen Betrag. Mit dem „erlaufenen“ Geld werden Korrekturoperationen für Kinder in Afrika finanziert, die mit einer sogenannten Hasenscharte geboren wurden. Zudem wählen die Mitarbeiter auch immer eine wohltätige Institution in der Region Solothurn aus, die finanziell unterstützt werden soll. So besuchte Werksleiter Sven Zybell diesmal das Kontiki in Subingen und übergab der Stiftung des Wohnheims einen Check über 4243 Franken. Mit diesem Geld unterstützt DePuy Synthes den geplanten Erweiterungsbau und im Speziellen den neuen „Sinnesgarten“ des Wohnheims KONTIKI.