Der Frühling naht mit großen Schritten und viele Menschen machen ihren Garten fit für die Einheimische Flora und Fauna. Viele Hobby-Gärtner liebe es, im Garten zu werkeln und den Tieren und Pflanzen ein hübsches Zuhause zu schaffen. Doch wie genau geht das eigentlich?? Solange einige wichtige Grundsätze beherzigt werden, kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen:



- mit der Natur arbeiten und nicht dagegen

- auf die Jahreszeiten achten

- nur tun, was sich selber zugetraut wird



Tipps für einen angenehmen Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Mit den folgenden Tipps kann jeder seinen Garten oder eine andere Grünfläche ganz leicht zu einen schönen Lebensraum umgestalten. Und das Beste daran: Im Frühling arbeitet es sich hervorragend an der frischen Luft, das freut natürlich die Kindern am meisten. Also warum nicht eine Familienaktion daraus machen?



1. Hilfen für Vögel zum Nisten

Was gibt es Schöneres als morgens von einem Vogelkonzert geweckt zu werden? Und damit dieser Traum Realität werden kann sind Nisthilfen für die zwitschernden Tiere im Garten ganz nützlich. Die Nistkästen lassen sich leicht selber bauen, doch es gibt sie auch fertig im Baumarkt zu kaufen. Auch andere Tiere machen es sich gerne in den kleinen Häuschen gemütlich, zum Beispiel Schmetterlinge und Bienen.



2. Wilde Blumen

Neben Vogelgesang sind auch Blumen ein Highlight in jedem Garten. Wildblumen lassen ihn wild-romantisch erscheinen. Spezielle Samenmischungen gibt es im Fachgeschäft zu kaufen. Und das Beste: eine Blumenwiese muss nur zwei Mal jährlich gemäht werden.



3. einheimisch trumpft

Es muss nicht immer ausländisch sein. Einheimische Pflanzen bieten den hiesigen Tieren mehr Nahrung als ihre exotischen Verwandten. Die Vogelbeere macht sich hübsch im Garten und ist zudem sehr nützlich.



4. Alte Sorten erhalten

Die alten Sorten kommen wieder neu auf. Wer sich um den Heimatschutz bemüht ist gut damit beraten, alte deutsche Bäume und Pflanzen in seinen Garten zu pflanzen.



5. Einen Kompost benutzen

Ein Kompost ist eine tolle Möglichkeit seinen Bioabfall zu entsorgen. Und das Beste ist: so ein Kompost ist schnell angelegt. Durch die Komposterde bekommt der Boden eine große Menge an Nährstoffen zurück.