Auch in diesem Jahr wurde die Delegiertenversammlung der Interessengemeinschaft der Lenzburger Sportvereine", kurz IGLS, erneut abgehalten. Die mittlerweile 43. Versammlung fand am 19. März im Vereinspokal des FC Lenzburg statt. Dabei begrüsste der Präsident der IGLS, Christian Moser, die Vertreter von 17 Lenzburger Sportvereinen, und unter anderem auch Eveline Bircher, Mitglied der Betriebskommission in Lenzburg.



Begonnen wird mit dem Protokoll und Rechnungen aus vergangenem Jahr, welche von allen Anwesenden abgesegnet werden. Auch das Budget für die folgende Saison wird von den Stimmberechtigten als in Ordnung empfunden. Ebenso wie der Jahresbericht des Präsidenten, welchem mit Applaus entgegnet wird. Alle fünf Vorstandsmitglieder (unter anderem auch Pascal Mäder, welcher sich im Vorjahr dem Vorstand anschloss) und beide Revisoren stellen sich zur Wiederwahl und werden belohnt, indem alle Personen einstimmig für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren gewählt werden.



Es folgten keine weiteren Anträge der Vereine, sodass man direkt zum nächsten Programmpunkt übergehen kann, den Ehrungen. Es beginnt mit den Mitgliedern der Schützengesellschaft Lenzburg, von denen insgesamt drei Mitglieder geehrt werden. Darunter Hanspeter Rüfenacht, welcher bereits 5facher Schweizer Meister 2014 im Vorderladerschiessen ist, viermal Silber an der SM 2014 holte und viermal WM-Silber sowie dreimal WM-Bronze während der WM in Granada (Spanien) erlangte.

Auch geehrt wird Käthi Stierli, welche ebenfalls Schweizer Meisterin 2014 im Vorladerschiessen ist, zweimal Silber sowie zweimal Bronze an der SM 2014 vorweist und eine WM-Bronzemedallie bei der WM in Granada holte. Zu guter letzt folgt Urs Niggli, welcher Schweizer Meister 2014 in der Disziplin Vorlader Modellkanone ist und wie die beiden anderen ein kleines Präsent erhält. Auch andere Vereine konnten überzeugen, wie der SHC Seetal Admirals, welcher in Form von Jan Kutschera mit einem Präsent geehrt wurde, da er an der Junioren-U18-WM (Reise wurde von Prolinguis Sprachaufenthalte organisiert) in Rom (Italien) teilnahm.

Oder der Reitverein Lenzburg, der durch Tamara Roos und ihre Teilnahme an der EM mit ihrem Pferd Amaretto XII heraus stach. Nicht alle Leute waren anwesend, so zum Beispiel Peter Kressibucher, Schweizer Meister 2014 (Schützenverein Lenzburg) oder Leonie Meier, Anina Wildi, Oliver Hegi und Christian Baumann vom TV Lenzburg, welche durch Kunstturnen diverse Titel und Platzierungen, sowohl national als auch international, errungen haben.