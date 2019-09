Am Knabenschiessen vom 9. September 2019 gab es erstmalig zwei Teilnehmende, welche in Oetwil mit je 31 Punkten somit als diesjährige beste Schützen aus Oetwil gelten. Alexander Laemmel, 14-jährig, Schüler der 3. Sekundarklasse in Zürich, und Monnapha Schönenberger, 16-jährig, Schülerin der 4. Klasse an der Kantonsschule in Urdorf. Gemäss Reglement wäre der jüngere der beiden offiziell bester Schütze, was in Anbetracht derselben Punktzahl jedoch die Verdienste von Monnapha in keiner Weise schmälert.

Somit wurden den zwei erfolgreichen Schützen in der Folge am 24. September 2019 von Frau Gemeindepräsidentin Rahel von Planta je einen Wimpel und ein Goldvreneli in Anerkennung der erbrachten Leistung übergeben. Ausser seiner 1. Teilnahme am Knabenschiessen und ein paar Probeschüssen hat Alexander keinen Bezug zum Schiesssport. In seiner Freizeit spielt Alexander gerne Tennis.

Monnapha hat zum zweiten Mal am Knabenschiessen teilgenommen und ebenfalls ein Probeschiessen absolviert. Wenn Monnapha’s dichter Stundenplan es zulässt, beschäftigt sie sich mit Geräteturnen oder ebenfalls mit Tennis.

Beim Versuch einen Wimpel mit der Aufschrift «di Bescht us Oetwil» vom OK Knabenschiessen ausgehändigt zu bekommen, musste in Erfahrung gebracht werden, dass diese nur in der männlichen Form gedruckt werden. Dank freundlicher Bekanntgabe des Wimpelherstellers konnte folglich eine Einzelanfertigung nachbestellt werden, um die junge ambitionierte Schützin gendergerecht zu ehren.