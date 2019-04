April - April, der macht was er will

Am 3. April 2019, so konnte man sagen, der Frühling kommt doch. Dann hatte man gesehen das Spiel vom FC Basel in Zürich gegen den FC Zürich. Richtig, Freude herrscht, der FC Basel siegte mit 2 : 0. Das Wetter also immer noch wie im Frühling.

Dann hörte man im Radio, viel Schnee in einigen Gegenden in der Schweiz. Und in Frenkendorf? Wahrscheinlich sind wir verschont. Also ging man ins Bett. Man träumte vielleicht vom Schnee, doch ob er dann auch kommt, das wusste man nicht. Und dann die ÜBERRASCHUNG. Ein Blick aus dem Fenster, richtig in Frenkendorf und Umgebung hatte es geschneit. Wir werden es überleben, schon über das Wochenende sagt ja der Wetterbericht, Frühling ist wieder. Einfach dieser Bericht einmal als Erinnerung für die nächsten Jahre.