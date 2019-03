In Frenkendorf hatte es am Morgen eine lockere Bewölkung bei Werten von 3 Grad C. Und zur Mittagszeit konnte sich hie und da die Sonne durchsetzen. Es blieb jedoch bedeckt und die Temperatur stieg auf 8 Grad. Und so vernimmt man auch dies, dass am Abend das Wetter auch unbeständig sein wird. Und immer wieder wird man den Regen erleben. Also die Regenschauer und die Tiefsttemperaturen von bis zu 3 Grad wird man akzeptieren müssen. Hier einige Bilder sollen das Wetter heute am Mittwoch, den 13. März 2018 dokumentieren.