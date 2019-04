Ja, einmal der Regen, dann wieder die Sonne, so erleben wir den Sonntag, am 28. April 2019. Einfach das Wetter in Frenkendorf. Man sieht auch kaum Leute beim Spazieren. Wahrscheinlich ist es der Grund, dass man ausruhen möchte. Manche waren ja zu Ostern auf Reisen. Jetzt sind sie wieder zu Hause. Also gibt es vieles zu erzählen was man so zu Ostern in einem anderen Land so erlebte. Einfach ein paar Bilder vom Wetter vom heutigen Tag, ist einfach einmal eine Erinnerung für spätere Jahre.