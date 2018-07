Abenteuer Waldspielgruppe

Samstagmorgen im Wald oberhalb von Bad Zurzach: die Kinder der Naturspielgruppe Waldzyt bauen gemeinsam mit ihren Eltern und Angehörigen ein Waldsofa. Während die Erwachsenen Pflöcke in den Boden rammen, sammeln die Kleineren Äste. „Nachdem wir das Gestell des Sofas aus Holz geflochten haben, werden wir noch eine Plache als Dach aufspannen“, erklärt Nadine Hurni. Die Naturpädagogin leitet gemeinsam mit Nikola Ciprovà und Gaby Kleiner die Waldspielgruppe für Kinder aus dem gesamten Zurzibiet.

Wenn ein Baumstrunk zum Flugzeug wird

Jeden Montag verbringen die drei Frauen gemeinsam mit rund zehn Kindern Zeit im Wald. Das Programm ist dabei sehr abwechslungsreich: „Nebst dem Spielen und Basteln mit Naturmaterialien versuchen wir den Kindern auch Wissen zu vermitteln. So kann es beispielsweise sein, dass wir uns einem bestimmten Tier widmen. Natürlich ist dies an das Alter der Kinder angepasst – schliesslich sind diese zwischen zwei und sechs Jahren alt“, erklärt Hurni. Sie hat eine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung gemacht und sich später zur Naturpädagogin weiterbilden lassen. „Für mich ist es sehr wichtig, den Kindern einen bewussten Umgang mit der Welt um uns herum zu zeigen. Das kann ein bisschen Zeit brauchen - manchmal wissen die Kids bei den ersten Treffen nicht, was sie mit der ungewohnten Umgebung um sich herum anfangen sollen. Nicht zuletzt auch, weil sie zu Hause viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Mit der Zeit gewöhnen sie sich aber daran und leben sich aus. Dann wird ein Baumstrunk auch einmal zum Flugzeug, mit dem eine Weltreise angetreten wird“.

Der Höhepunkt der Stunden im Wald ist jeweils das Zubereiten des Mittagessens auf dem Feuer. „Normalerweise findet das Programm bei jeder Witterung im Wald um den Tierpark herum statt. Dies verdanken wir nicht zuletzt der Mithilfe des Tierpark-Personals und des Forstwarts.“

Walderlebnisse für die ganze Familie und Zuwachs gesucht

Mehrmals pro Jahr finden zusätzlich zu den wöchentlichen Treffen auch Anlässe mit den Eltern und Angehörigen, beispielsweise das Bauen des Waldsofas, statt. „Am Muttertag organisieren wir einen Brunch, an Weihnachten gibt es eine besinnliche Feier am Feuer. Bei diesen Anlässen möchten wir auch den Familienangehörigen, die unter der Woche arbeiten, einen Einblick in unser Schaffen und gemeinsame Erlebnisse in der Natur ermöglichen.“

Nach den Sommerferien werden die ältesten Kinder in den Kindergarten übertreten. Hurni und ihre Kolleginnen würden sich dann über Zuwachs zu ihrer kleinen Truppe freuen. „Wir haben Kinder aus der ganzen Region, von Zurzach über Endingen bis hin nach Full“ erzählt die Spielgruppenleiterin und fügt an, dass sie in Zukunft das Angebot von einem auf zwei Tage im Wald ausweiten möchte.

Naturspielgruppe Waldzyt www.waldzyt.ch

Für Kinder ab 2 Jahren bis zum Kindergarten-Eintritt

Bad Zurzach

Montags 9 bis 13.30 Uhr / Freitag von 8.30 bis 13 Uhr

Aarau

Freitag von 8.30 bis 13 Uhr