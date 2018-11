Kürzlich konnte der Präsident und Gründer der St. Nikolausgesellschaft Wangen b. O. (SNGW) Markus von Arx, eine fast vollzählige Vereinsfamilie zur 18. Nikolausversammlung begrüssen. Nach dem traditionellen Glockengeläut und dem Nikolausgedicht eröffnete der Präsident die Versammlung. Er machte einen kurzen Rückblick auf die letzte St. Nikolaus-Saison 2017. Mit fröhlichen, besinnlichen und kurzweiligen Besuchen und mit dem Verteilen der traditionellen Gaben konnten die einzelnen Nikolaus-Teams bei Familien, Kindergärten, Schulen, Seniorzentren und anderen Institutionen viel Freude bereiten. Im 18. Vereinsjahr begaben sich die Gesellschafter auf ihre Vereinsreise. Diese abwechslungsreiche Reise führte uns bei bestem Wetter in den Hochschwarzwald. Der Kassier Toni Dürig konnte eine ausgeglichene und gesunde Kasse präsentieren. Zum Schluss machte der Präsi einen Ausblick auf die neue St. Nikolaus-Saison. Gleich am folgenden Tag nach der Nikolausversammlung begeben sich einig Gesellschafter zum „Eselschulungs-Wiederholungskurs für St. Nikolaus und Helfer“. Für uns SNGW’ler liegt das Tier Wohl sehr am Herzen. Die Intensive Schulung, geführt durch die Eselfachfrau Edith Müller, wurde durch einen Kameramann eines Privatfernsehen, sowie eines Berufsfotografen und Journalistin einer Fachzeitschrift begleitet. Am 5. Dezember wird die SNGW zum 19. Male den St. Nikolaus-Einzug um 18 Uhr, ab Holzacker / Gallusstrasse durchführen. Der mystische, feierliche und farbenfrohe St. Nikolaus-Einzug lockt immer wieder viele Kinder und Erwachsene aus ihren warmen Stuben, um den St. Nikolaus und sein Gefolge zu begrüssen. Auf die Aktiven wartet wiederum eine lebhafte, spannende und freudebringende Saison. Nach dem obligaten Schlussgedicht und dem Glockengeläut übergab der Präsi das Zepter der Küchenmannschaft. Bald genoss die fröhliche Vereinsfamilie ein feinmundendes Fondue, ganz nach dem Motto „FIGUGELI“. Haben wir Dein Interesse geweckt? Möchtest Du mithelfen, andere Menschen glücklich zu machen? Dann melde Dich bei www.nikolauswangen.ch. Wir freuen uns auf Dich!