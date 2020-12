Das Leben so kurz vor Weihnachten

Nicht nur in Frenkendorf, nein, wenn man die Zeitungen liest, doch in der ganzen Welt. Ja, die Krankheit meine ich. So auch die Auswirkungen, einerseits, wenn man jung ist, anderseits, wenn man älter ist. Jeden Tag gibt es Hiobsbotschaften, jetzt wieder neu aus England. Und bei uns in der Schweiz, dies nur nebenbei, wenn man mein Alter hat, dann vor Kurzem die Frau gestorben ist, wie verpflegt man sich. Oder sagen wir es noch so, was tut man, dass man jetzt als Alleinstehender über die Runden kommt. Nächstes Jahr am 3. Mai 2021, wenn Gott will, dann könnte ich 80 Jahre alt sein. Jetzt nach dem Tod von der Frau, richtig erraten, man lebt ganz allein in einem Haus. Was heisst das? Man muss gut organisiert sein. Also zu vielen fähig sein, was früher primär die Frau machte. Also das Frühstück, kein Problem, ich kann in der Kaffeemaschine den Kaffee machen, dann auch das Brot mit der Butter und dem Honig versehen. Und einmal in der Woche ist man sogar fähig, dass man das ganze Haus mit einem Staubsauger saugt. Und wie ist es mit dem Mittagessen? Ja, da konnte Spitex mir einen Gefallen machen. Bekomme regelmässig das Essen vom Kantonsspital Liestal nach Hause geliefert. Natürlich nicht jeden Tag, denn man kann ja das Essen teilen, dann hat man es auch noch am drauffolgenden Tag. Dann am Dienstag in jeder Woche das Essen im Wilden Mann in Frenkendorf. Man ist nicht allein an einem Tisch, nein es hat noch 1 - 2 im gleichen Alter. Doch jetzt mit dieser Krankheit, ab Dienstag, den 22. Dezember 2020, das Restaurant geschlossen. Ich kann mir jedoch das Essen dort holen. So heute ausgemacht mit der Wirtin. Das war gedanklich nur kurz von jemanden im fortgeschrittenen Alter. Doch es hat auch noch die Jugend. Hier dann die Angst, ob man morgen noch einen Arbeitsplatz hat. Nicht anders, wenn man noch geht auf die Schule oder sogar auf die Universität. So auch ständig die Nachrichten, egal, ob in einer Zeitung, im Radio oder auch im Fernsehen. Viele Wissen viel, trotzdem Wissen viele gar nichts. So vernimmt man es oft aus den Worten der Sachverständigen. Jetzt die Möglichkeit mit dem Impfen. Man kann nur hoffen, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Habe diesen Text nur darum geschrieben, denn es könnte ja sein, dass in späteren Jahren einmal jemand dies liest und nur so staunen kann. Eben was die Menschheit oft auch so für Sorgen im Lebe haben kann.