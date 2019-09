Das Leben in der heutigen Zeit

Eine CVP Politikerin, das lese ich in der AZ, die will das Rentenalter für alle auf 65 Jahre in der nächsten Zeit haben. Dann das Mädchen aus Schweden in Amerika, das beklagt sich über unsere Umwelt. Dann auch die Bahn, von nun an nur noch das Tick Tack Gerät, egal, ob jung oder alt. Und bei der Post dann auch, man schliesse einfach Filialen, so kann man ein wenig sparen. Und auch bei den Banken schon der Gedanke, warum noch den Bancomat, einfach zahlen mit der Master Card. Alles läuft dann digital, sogar der Präsident von den Vereinigten Staaten, richtig der Trump, wo die Vorfahren aus Rheinland Pfalz stammen, der macht alles mit dem Twitter. Dank seinem Motto "America First", alle anderen "Last" konnte er gewinnen die Wahlen. Und auch dies konnte ich lesen, dass man sich die Rente vorzeitig auszahlen lassen kann. Wichtig ist nur dies, dass man die richtige Beratung hat. Möchte nicht schreiben, welche Bank dies vermittelte. Ich stelle nur als Schlussbetrachtung dies fest, jung und alt, man ist gespalten. Keiner weiss mehr, wohin die Richtung geht. Einzig dies doch noch, wichtig ist, dass wir weiterhin eine vereinte Familie sind.