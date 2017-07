„Am Anfang war das Wort.“ Oder anders ausgedrückt: Alles Tun fängt mit dem Denken an. In der Genesis folgen dem Wort Taten. Taten, die eine Welt erschufen, wenn man denn daran glaubt. Mir geht es mehr um das Prinzip. So möchte ich mit diesem Artikel den Gedanken pflanzen, dass wir uns unsere eigene Welt erschaffen können. Dass wir unser Leben selbst gestalten können, wenn wir diesem ersten Gedanken Taten folgen lassen. Überall. Auch im Büro!

Meist wird unser Verhalten von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Das ist bequem, denn es erfordert keine neuen Entscheidungen. Das hilft uns durch den Alltag und es ist der größte Feind, wenn es darum geht Dinge zu ändern.

Dieser Artikel möchte euch ermutigen, euch euer Verhalten bewusst zu machen. Und wo Einsicht entsteht, dass man etwas verbessern könnte, dies auch zu tun. Wer die großen Felsbrocken nicht bewegen kann, versucht es halt mit kleinen Steinen. Also drei kleine Tipps, wie man sich das Leben im Büro schöner und umweltfreundlicher gestalten kann. Für eine bessere Welt.

1. Müll vermeiden

Schon einmal mit wachem Blick durch das Büro gewandert und darüber nachgedacht, wie viel unnützer Müll hier entsteht? Nehmen wir ein einfaches Beispiel, worüber kaum einer nachdenkt: In den meisten Büros der Welt werden Stifte weggeworfen, die nicht mehr schreiben. Auch Kugelschreiber, deren Mechanik vorzeitig versagt, verschwinden im Mülleimer. „Die kosten ja nichts!“ Doch. Die Welt schon. In den USA werden täglich 4 Millionen Einmalstifte weggeworfen. Täglich! Dabei könnte man auch wiederauffüllbare Stifte benutzen, mit denen sich meist auch deutlich angenehmer schreiben lässt.

2. Angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen

Warum sind die meisten Büros so steril? Schon ein paar freundliche Farben würden diesen Ort, an dem wir unzählige Stunden unserer Lebenszeit verbringen, zu einem freundlicheren Ort machen. Grünpflanzen verbesserten nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die Luft. Wohlfühlen steigert sogar die Produktivität. Weltfirmen wie Google oder Facebook machen es vor. Warum lernen wir nicht davon?

3. Weniger Ressourcen verbrauchen

Warum laufen Computer auch nachts auf Standby, obwohl sich niemand im Büro aufhält? Warum wird das Licht nicht automatisch ausgeschaltet, wenn niemand im Büro anwesend ist? Warum drucken Drucker immer wieder eine letzte Seite aus, auf der nichts anderes steht als eine Webadresse? Müssen wir wirklich jede E-Mail ausdrucken? Jedes Memo? Reicht es nicht sie digital zu speichern? Warum nutzen wir nicht ausschließlich recyceltes Papier? Wir Deutschen sind weltweit auf dem 3. Platz was den Papierverbrauch pro Kopf und Jahr betrifft. 258 kg! Zum Vergleich: In Afrika sind es durchschnittlich unter 10 kg. Jährlich werden weltweit etwa 100 Milliarden Trinkflaschen in den Müll geworfen. Eine Idee wäre hier, Trinkflaschen mit dem Logo des Unternehmens bedrucken zu lassen und diese an die Mitarbeiter zu verteilen – vielleicht ein gutes Mitarbeitergeschenk für nächstes Weihnachten?

Das sind nur ein paar Anregungen, von denen ausgehend du überlegen kannst, was man an deinem Arbeitsplatz ändern könnte. Rede einfach mal mit deinem Chef bzw. deiner Chefin, mit Sicherheit ist auch er/sie nicht abgeneigt, der Umwelt und dem Wohlfühlfaktor zuliebe die ein oder andere Änderung vorzunehmen.

Egal wie klein der einzelne Schritt auch anmuten mag, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Am Ende des Weges steht eine gesündere, schönere Welt. Oder, um es mit Barack Obamas Worten zu sagen: „Yes, we can!“