Die zu frühe Geburt ihrer Zwillinge hat Annette und Oleg Kaufmann aus Recherswil an die Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht. Diese Herausforderung haben sie gemeistert – auch dank der Kinderbetreuung zu Hause RoKi des Roten Kreuzes Kanton Solothurn.

Die Flyer frisch gedruckt, die Wände farbig gestrichen: Oleg Kaufmann freut sich auf den Start von Tamtam, dem Zentrum für Bewegung in Kriegstetten. Da kommen die Zwillinge Masha und Arvan zur Welt – dreieinhalb Monate zu früh. Die Kleinen schweben zwischen Leben und Tod; die Eltern pendeln mehrmals pro Tag zwischen Spital und Unterkunft.

«Die dauernde Angst, dass unsere Kinder sterben könnten, setzte mir zu», erzählt Oleg Kaufmann, «dazu das Gefühl der Ohnmacht, dies selber nur begrenzt steuern zu können.» Die Betreuung bleibt auch nach der Zeit im Spital intensiv, weil die Kleinen nicht durchschlafen. «Ich litt unter den Folgen des akuten Schlafmangels und wurde innerlich aggressiv, was mir selber unheimlich war.»

Behutsam und einfühlsam

Die Grosseltern können höchstens sporadisch vor Ort sein. Deshalb bittet Oleg Kaufmann RoKi um Hilfe, die Kinderbetreuung zu Hause des Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton Solothurn: Während drei Jahren ist RoKi-Betreuerin Monika Appolloni aus Horriwil zur Stelle; am Anfang zweimal, später einmal pro Woche. «Es passte von Anfang an», erzählt Oleg Kaufmann, «Monika hat sich unseren Zwillingen behutsam, einfühlsam genähert. Sie fühlten sich von Anfang an bei ihr aufgehoben.» Die RoKi-Betreuerin geht mit den Zwillingen spazieren, in den Wald, an die Aare, spielt mit ihnen, erzählt ihnen Geschichten.

Gesund und munter



Die Entlastung durch RoKi gibt dem Ehepaar Raum: Zeit, in Ruhe zu essen, fürs Haushalten, für Administratives, Beziehungen pflegen. «Wir haben diese intensive Zeit gemeistert, weil uns das Rote Kreuz unterstützt hat.»

Genug geredet, jetzt wollen Arvan und Masha mit ihrem Papa herumtollen. Die beiden Fünfjährigen gehören zu den jährlich fünfzig Kindern in der Schweiz, die trotz so früher Geburt gesund überlebt haben.

Sie benötigen Unterstützung bei der Betreuung Ihrer Kinder oder möchten selber Betreuerin werden? Weitere Informationen zu RoKi unter www.srk-solothurn.ch (Dienstleistungen -> Kinderbetreuung zu Hause RoKi), Telefon 079 702 99 82 (Mo-Fr 8-12 Uhr), roki@srk-solothurn.