Am Dienstag bestritten die Damenkorbballteams des Solothurner Firmensports bei bestem Wetter die Schlussrunde der Sommermeisterschaft. Auf dem Scintillaplatz in Zuchwil lieferten sich alle Teams noch einmal spannende Spiele, die Korbballerinnen kämpften bis zum Schluss und zeigten ihre schönsten Spielzüge. Sommermeisterin 2019 wurde Scintilla, gefolgt von Baloise Bank SoBa, den dritten Platz besetzten die Deitinger Spielerinnen. Nach der Siegerinnen-Ehrung sassen alle noch gemütlich beisammen und stiessen auf eine erfolgreiche Sommermeisterschaft an. Neue Spielerinnen sind immer herzlich Willkommen, Infos unter www.sfskorbball.ch