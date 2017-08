Das altehrwürdige Stadion Altenburg bot am vergangenen Montagabend eine wunderbare Kulisse für den Sponsorenlauf der CVP Wettingen zu Gunsten der Wahlkampfkasse.

Die Läuferinnen und Läufer haben im Vorfeld im Verwandten- und Freundeskreis Sponsorenbeiträge in Form von Rundengeld gesammelt. Der Ansporn, sich zu verausgaben und eine grosse Anzahl Runden auf dem Fussballplatz zu rennen, war natürlich eine Ehrensache. Einige ganz Ausdauernde wären wohl noch bis in die Nacht weitergelaufen, wenn nicht der Küchenchef der Stadionbeiz seinen Grill direkt an der Bahn aufgestellt hätte. Der Duft von brutzelnden Steaks und knackigen Würsten, war zu verlockend. Dank dem Einsatz von 15 Läuferinnen und Läufern kam ein schöner Betrag zusammen, der in den kommenden Wochen im Wahlkampf eingesetzt wird. Besten Dank für den sportlichen Einsatz!

Damit Wettige in Bewegig bliibt!