CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner, CVP-Fraktionspräsident Josef Wiederkehr und Limmattaler CVP-Kantonsratskandidierende in vollem Einsatz

Während dieser Tage die Menschen andernorts mit einem Urknall in den frühen Morgenstunden freudig zu den rüüdigen Fasnachtstagen begrüsst worden sind, so in Luzern, wurden heute Freitagmorgen viele Limmattaler Pendlerinnen und Pendler um 6.30 Uhr von ebenso freudigen CVP-Exponenten begrüsst.

Bei garstigen Witterungsverhältnissen hat CVP-Regierungsrätin und -Bildungsdirektorin Silvia Steiner zur Stärkung Orangensaft an die Pendlerinnen und Pendler verteilt. Josef Wiederkehr, Fraktionspräsident der CVP-Kantonsratsfraktion und Spitzenkandidat auf der Limmattaler CVP-Kantonratsliste, verteilte derweil zahlreiche Flyer und Postkarten.

Mitten unter den Pendlerinnen und Pendlern, die in den frühen Morgenstunden unter anderem aus Oetwil und Geroldswil über den Busbahnhof und den Bahnhof Dietikon fuhren, war auch Janine Vannaz, CVP-Gemeinderätin und Sozialvorständin in Aesch. Sie kandidiert bei den am 24. März anstehenden Kantonsratswahlen auf Platz 2 der CVP-Liste.

Ebenfalls im frühmorgendlichen Pendlerstrom auf dem Bahnhofsvorplatz anzutreffen: Ingo Engelmann, Präsident der CVP Uitikon und CVP-Kantonsratskandidat. Er startet auf Platz 5 ins Rennen um den Kantonsrat – zusätzlich kandidiert Ingo Engelmann auch als Ersatzmitglied für den Bezirksrat Dietikon. René Beck, CVP-Gemeinderat in Oberengstringen und bei den Kantonsratswahlen auf Platz 11 der CVP-Liste, war ebenfalls zugegen und überzeugte die Pendlerinnen und Pendler von Regierungsrätin Silvia Steiner und von der Liste 6, der CVP-Liste.

Die CVP-Kantonsratskandidierenden aus dem Bezirk Dietikon und Regierungsrätin Silvia Steiner freuen sich, an diesen weiteren Terminen mit der Limmattaler Stimmbevölkerung in Kontakt zu treten:

Samstag, 2. März, 10 – 13 Uhr, Standaktion der CVP in Urdorf im Zentrum Spitzacker, mit RR S. Steiner (vor Ort: 10.30 – 11.15 Uhr)

Samstag, 2. März, 11 – 14 Uhr, Standaktion der CVP in Uitikon, Zentrum Waldegg, mit RR S. Steiner (vor Ort: 11.30 – 12.15 Uhr)

Samstag, 9. März, Standaktion der CVP in Birmensdorf vor dem Coop

Samstag, 9. März, 8.45 – 12.00 Uhr, Standaktion der CVP in Dietikon, Kirchplatz in Dietikon, mit RR S. Steiner (vor Ort: 10.00 – 10.30 Uhr)