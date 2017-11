Am Samstag, 11.11.2017 gab es erneut die Möglichkeit, sich direkt mit den CVP Kandidierenden für den Einwohnerrat zu unterhalten und sie kennen zu lernen. Dieses Mal stellten wir unsere orangen Stühle beim Schulthess-Brunnen am Eingang zur Altstadt auf. Schon bald fegte der Sturm durch die Stadt, doch unsere Kandidierenden und unser Zelt blieben standhaft. Alle Passanten wurden eingeladen, sich mit einem warmen Punsch oder einem heissen Kaffee wieder etwas aufwärmen oder gar ein Stück Pizza zu geniessen. Dabei entspannten sich interessante Gespräche über die schönsten Plätze in Brugg. Als Höhepunkt wurden durch Stadtrat Leo Geissmann die Gewinnerinnen und Gewinner unserer Verlosung gezogen. Die Brugger Bevölkerung hatte im vergangenen Monat ganz viele Lieblingsplätze auf unseren Verlosungskarten eingetragen. Vielgenannt wurden etwa der Hexenplatz oder diverse Plätze am Aareufer. Aber auch der Hofstattbrunnen, der Hexenweiher, das Freudensteinwäldchen und der Friedhof wurden erwähnt. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitmachen! Gerne werden wir uns im Einwohnerrat für den Erhalt und die schöne Gestaltung der Lieblingsplätze einsetzen!

Am kommenden Samstag, 18.11.2017 stellen wir unsere orangen Stühle noch einmal auf. Auf dem Neumarktplatz freuen sich unsere Kandidierenden mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Lassen sie sich überraschen!