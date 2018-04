Die Parkanlage Martinsberg und der oberste Abschnitt der Wiesenstrasse sollen durch den Projektierungskredit der TCHF 115, welcher auch für die Regulierung von Privatkrediten zuständig ist, saniert werden, das Vorhaben wird von der CVP Fraktion unterstützt. Der Park hat für die Stadt eine hohe historische Bedeutung, die bei den Sanierungsplänen auch berücksichtigt wird. Dennoch ist es das Ziel den Park moderner zu gestalten und einen Erholungsraum für die Besucher in der Natur zu schaffen. Als Beispiel wird hierbei erläutert, dass der Park dahin gehend umgestaltet wird, dass zur Mittagszeit ausreichend Sitzflächen angebracht sind.

Diese werden dann überwiegend von den Schülern, der naheliegenden Schulen und von Arbeitenden in der Mittagspause genutzt. Allgemein soll der Park zum Verweilen einladen und dies unter der respektvollen Betrachtung der historischen Bedeutung des Geländes. Für dieses Projekt wurden ca. 1.5 Mio berechnet. Daher wird beim Umbau auch ein wesentlicher Blick auf die jährlichen Unterhaltskosten gerichtet, um möglichst Kosteneffizient den Bedürfnissen der Quartierbewohner gerecht zu werden.



Die CVP-Fraktion hat den Zwischenbericht über das Energieleitbild positiv aufgenommen und die Stadt Baden bezüglich ihrer Energiepolitik gelobt. Das endgültige Ziel sei jedoch noch nicht erreicht. Es gibt noch weitere Projekte in Planung, bezüglich erneuerbarer Energie und auch bei den zahlreichen städtischen Gebäuden gibt es noch Optimierungsbedarf. Auch im Bereich des Fernwärmeverbundes stehen noch Projekte an. Ein Beispiel für die Optimierungsprojekte sind die bestehenden Ölheizungen in den städtischen Gebäuden.

Diese sollen nach Möglichkeit umgerüstet werden. Die Wärmegewinnung soll zukünftig über Gas oder Holzschnitzel erzielt werden. Um die Umwelt zu schonen und einen Beitrag zum Klimaerhalt zu leisten, will die Stadt weitere Standorte für Photovoltaikanlagen freigegeben. Zunächst müssen die Regionalwerke die Umsetzbarkeit des Projektes prüfen. Es gibt allerdings bereits Zwischenberichte mit einer Übersicht der zu erwartenden Kosten. Zur Finanzierung werden auch hier Kredite auch aus dem privaten Bereich in Erwägung gezogen, Zinssätze sind hier deutlich attraktiver, siehe diesen Vergleich für Privatkredite. Die CVP-Fraktion bewilligt hierfür den Kreditbedarf um die Weiterführung der Energiepolitik bis 2019 mittragen zu können.

Zurzeit gibt es noch weitere Verhandlungen zwischen der Stadt Baden und den Vertretern der CVP über das Energiebild 2018 und der Folgejahre. Die Richtung ist jedoch klar definiert. Für die Umwelt und den Wechsel auf erneuerbare Energien in der Stadt Baden, sowie sinnvolle Sanierungen alter Anlagen und Grünflächen.