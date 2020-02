clever mobil ans Ziel - die neue Mobilitätsbroschüre ist da

Welches ist die beste Route von A nach B? Welche Sharing-Angebote gibt es in der Region? Wo kann ich ein Cargovelo günstig mieten?

Die vier Regionalausgaben der Informationsbroschüre «Mobil im Kanton Solothurn 2020/21» von so!mobil enthalten die wichtigsten Informationen und Kontaktangaben rund um das Thema Mobilität. Sei dies ‚mit Bus und Bahn bequem ans Ziel‘, ‚schnell und wendig mit dem Velo‘, ‚gesund unterwegs zu Fuss‘, ‚flexibel mit dem Auto‘, oder auch ‚in der Freizeit clever unterwegs‘ und ‚mobil in allen Lebenslagen‘.

Die handlichen quadratischen Broschüren sollen dazu anregen, die vielfältigen Mobilitätsangebote in den Regionen Grenchen, Olten, Solothurn und Dorneck-Thierstein zu nutzen und clever zu kombinieren. Sie können beispielsweise an alle Neuzuzüger in der Gemeinde abgegeben werden.

Alle Gemeinden und weitere Interessierte im Kanton Solothurn können die Broschüre kostenlos bei der Geschäftsstelle so!mobil beziehen info@so-mobil.ch oder unter www.so-mobil.ch/clever-unterwegs als interaktives PDF herunterladen.