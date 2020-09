Clean Up Day der Pfadi Phoenix Niederamt

Die Pfadi Phoenix Niederamt versammelte sich am Samstagmorgen, den 12.9.20, um 9.30 Uhr, zum Clean Up Day. Dies ist ein nationaler Anlass, bei dem die Umwelt von allem Abfall befreit wird. An der Aktion in Niedergösgen nahmen insgesamt 80 motivierte Pfadikinder mit ihren Geschwistern, Eltern und Verwandten teil. Aufgeteilt in verschiedene Gruppen säuberten wir den Schachenwald, das Inseli und den Weg entlang der Aare. Ausgerüstet mit Handschuhen und Greifzangen aus dem Werkhof Niedergösgen begannen wir mit der Arbeit. Schon bald hatten wir eine beträchtliche Abfallmenge gefunden, sodass wir um 12.30 Uhr die gesponserte Mulde der Transport AG Aarau gut füllen konnten. Für einige Gruppen blieb sogar die Zeit für ein Abschlussspiel. Abgerundet wurde der ganze Anlass mit einem freiwilligen gemeinsamen Mittagessen. Wir brätelten, ganz dem Pfadi-Klischee entsprechend, über dem Feuer. Das Brot dazu offerierte die Bäckerei Janz. So konnten wir den Anlass bei Essen und Trinken gemütlich ausklingen lassen und den Austausch zwischen Pfadieltern und Leiter*innen fördern.

Nun ist die Umgebung rund um unser Pfadiheim und der Wald im Schachen dank den vielen Helferinnen und Helfern wieder sauber. Dies freut uns sehr. Es hat allen gefallen, etwas Gutes für die Umwelt und die Gemeinde zu tun.