Christoph Marti - Portraits von Kunz über Seven bis Papis Loveday.

Der in Biberist ansässige Portrait und Fine-Art Fotograf, Christoph Marti, bringt diverse Prominente Gesichter wie den Mundartmusiker Kunz, das aus Germany's next Topmodel bekannte Model Papis Loveday oder die Musiker Seven und Marius Bear in die Solothurner Gemeinde Biberist. Schon früh begeisterte sich Marti für diverse Gesichter. «Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut. Das gleiche gilt für ein spannendes Gesicht», so Marti.



Nach einem mit Änderungen gefüllten Jahr 2019, widmet sich Marti im 2020 wieder mehr der Fotografie und wird die vierte Mode-Kollektion erst im nächsten Jahr lancieren. «Mein Fokus hat sich stark geändert. Klar bin ich hauptsächlich in der Fotografie tätig, aber die Magazine, Kollektionen und die Agentur nehmen viel Zeit in Anspruch. Die Fotografie muss jedoch mein Fokus bleiben.» Was wohl als nächstes kommt?



Schon früh begeisterte sich Marti für die Fotografie und reiste durch ganz Europa für das richtige Foto. Gestartet ist Marti jedoch nicht in der Fotografie, sondern machte seine Ausbildung als Koch in Solothurn. Obwohl er zeitweise für Fotoaufträge nach Paris oder Berlin reist und in beiden Städten jeweils ein Partnerstudio hat, herrschte in den Anfangszeiten nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. «Die Anzahl der Shootings, für die ich gebucht wurde, variierten immer. Ich empfehle jedem angehenden Fotografen eine gewisse finanzielle Absicherung für den Start.», betont der Biberister.



Welche prominente Persönlichkeit als nächstes auf seinen Fotos portraitiert wird, steht noch in den Sternen.