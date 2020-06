Christian Minder (bisher) als Spitzenkandidat der EVP für die Grossratswahlen

im Oktober nominiert.

EVP des Bezirkes Lenzburg-Seetal: Die EVP des Bezirkes Lenzburg-Seetal präsentiert sich nach

eigenen Angaben herausragend und sehr gut aufgestellt für den kommenden Wahlkampf im Aargau.

Nach dem grossartigen Wahlerfolg von Lilian Studer (Nationalrätin) Aargau im letzten Jahr,

versucht die Partei wiederum voll anzugreifen.

Christian Minder (bisherig) Lenzburg führt die Liste an. Er hat mit seinem grundierten Fachwissen

beeindruckt und wertvolle Beiträge für den Kanton geleistet. Auch die weiteren Teilnehmer der

Liste überzeugen vollends. Debora Baumann-Mettler, Mutter und Hausfrau in Boniswil hat viel

politische Erfahrung, auch durch ihren Vater Hansruedi Mettler, ehemaliger Grossrat für den Bezirk

Kulm. Stefanie Häfeli, Lenzburg ist Einwohnerrätin und engagiert sich in der

Einbürgerungskomission der Stadt Lenzburg. Gabriel Gerber, Rupperswil, Marketingfachmann und

Studium für Betriebsökonomie an der Fachhochschule Nordwestschweiz setzt sich für Mensch und

Umwelt ein. Auch die weiteren Kandidierenden vertreten den Bezirk massvoll ausgewogen, sind

sozial engagiert und agieren glaubwürdig.

Ziel: Das Ziel der EVP des Bezirkes Lenzburg-Seetal ist es den bisherigen Sitz von Christian

Minder zu verteidigen. Der Slogan „Damit Werte wieder zählen“ ist ein wichtiger Bestandteil der

EVP. Mit Leidenschaft für Mensch und Umwelt engagieren wir uns mit griffigen kantonalen

Massnahmen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele. Wir setzten uns glaubwürdig für die

Reduktion der Umweltbelastungen im Mobilitätsverhalten ein. Zwischenmenschliche Beziehungen

werden hoffnungsvoll gestärkt. Die Tragfähigkeit der Schule und die positive Umgestaltung im

Gesundheitswesen sollen nachhaltig und positiv, verändert werden. Die EVP freut sich auf die

herausfordernden und spannenden Wahlen.

Bezirkswahlen: Für die Bezirkswahlen im September tritt mit Regula Kyburz-Bucher, (bisher) Lenzburg,

als Bezirksrichterin eine fachkundige, erfahrene Persönlichkeit wieder an. Thomas Minder, (bisher)

Lenzburg, Friedensrichter, gerecht und ausgewogen, vervollständigt die Liste.

EVP Kandidaten. Grosser Rat: Minder Christian, Lenzburg bisher, Baumann-Mettler Debora, Boniswil,

Häfeli Stefanie, Lenzburg, Gerber Gabriel, Rupperswil, Blatter Lukas, Lenzburg, Spörri Lydia, Lenzburg,

Zimmerli Reto, Othmarsingen, Kiener Kaj, Lenzburg, Meder Silvia, Lenzburg, Wernli Michael, Staufen,

Leisinger Thomas, Schafisheim, Urech Marc, Seon, Nanz Matthias, Tennwil

