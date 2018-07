Mit ihrem Auftritt am Mittelalterfest am Samstag, den 23. Juni 2018, verabschiedete sich Chortett Gemischter Chor Rheinfelden musikalisch von seiner bisherigen Dirigentin Ana Maria Fonsecca-Nûnez. Die gebürtige Kolumbianerin hat den Chor während 5 Jahren erfolgreich geleitet. In einem halbstündigen Konzert auf der Zähringerbühne stellte der Chor sein vielfältiges Talent einmal mehr unter Beweis.

Balladen aus der Renaissance wie «Come away, come sweet love» und «Belle qui tiens ma vie» und schwungvolle Tanz- und Trinklieder wie «Tourdion » und «Sto mi e milo» brachten dann auch das Publikum zusehends in Stimmung.

Höhepunkt war jedoch das aus der Heimat der Dirigentin stammende Volkslied «Maquerule», welches als besonderer Dank an die Dirigentin zu verstehen war. Der südamerikanische Rhythmus dieses Liedes animierte auch den letzten Zuhörer dazu, sich zu bewegen.

Ana Maria hat den Gesangsverein seit 2013 dirigiert. Sie hat ihn musikalisch weitergebracht, manchmal auch mit einer kleinen Besetzung, was nicht immer einfach war. Auf der Bühne wirkte sie präzise und unauffällig. Öfters begleitete sie den Chor auch am Klavier.

Wir gehen vorwärts

Nächstes Jahr feiert der Chor sein 100jähriges Jubiläum. Eines der Lieblingslieder der Sängerinnen und Sänger ist «Shosholoza», dies bedeutet «Wir gehen vorwärts», was auch das Vereinsmotto ist. Gemeinsam mit der neuen Dirigentin stellt der Chor sich der Herausforderung des Jubiläumskonzerts im Jahr 2019.

Chortett Gemischter Chor Rheinfelden über sich selbst: «Wir sind eine lebendige, neugierige und aufgeschlossene Gemeinschaft, in der das Singen grossen Spass macht und Geselligkeit und Freundschaft gross geschrieben werden.». Weitere Auskünfte auf der Webseite oder bei der Präsidentin, Tel. 061/8311131.