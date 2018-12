Männerriege und Frauenturnverein

hg) Trotz einsetzenden starken Regens waren die Mitglieder des Frauenturnvereins und der Männerriege Obermumpf pünktlich beim Milchhüsli versammelt. René Vogel führte die Gruppe über den Baumgarten, vorbei am Schloss, dann dem waldangrenzenden Weg am Chillacher, der Obermatt und dem Rebacher entlang. Unterwegs konnte das frisch eröffnete Adventsfenster auf «Kägi’s Alp» bestaunt werden. Nur ein kurzes Stück weiter, wartete Peter Dietwiler mit dem Glühwein, auf die Laufenden. Der Ausblick über das mit Lichtern übersäte Dorf war wunderschön. Nach dem feinen Apero führte der Fussmarsch wieder ins Dorf bis zum Pfarrhof. Im schön dekorierten Saal, der die beiden Vorstände vorbereitet haben, fühlten sich alle herzlich willkommen. Beim feinen Essen, dem Erzählen von erlebten Vereinsepisoden verging die Zeit sehr schnell. Das Geburtstagsständchen erklang um Mitternacht und alle prosteten auf den Jubeltag von Lucy an.