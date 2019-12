Chlauseobe Frauenturnverein Solothurn

Am Montag, 2. Dezember 2019 trafen sich wieder die Aktiven und Passiven Frauen des Turnvereins zum alljährlichen «Chlauseobe» in Roten Turm in Solothurn.

Bei einem feinen Essen und einem Glas Wein wurde eifrig über dieses und jenes Diskutiert.

Plötzlich wurde es still im Saal.

Man hörte es Poltern und die Glocken läuten.

Dann trat er in den Aare Saal.

Der Samichlaus und der Schmutzli hatten dieses Jahr besonders Freude, dass so viele Turnerinnen am Anlass teilgenommen und einige Frauen Värsli aufsagen konnten.

Weiter lobte er die Frauen dafür, dass sie die Turnstunden und den neuen Trend Faszientraining sehr gut besucht haben.

Nach dem festlichen Teil, wurde das Dessert serviert.

Wir danken dem Samichlaus und dem «Schmutzli» ganz herzlich für seinen Besuch und allen, die zum guten Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben.

Luciana Grossenbacher