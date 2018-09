Vollverschleierung ist in der Schweiz nicht üblich und verletzt die Freiheit der Frauen in unserem christlich-geprägten Land. Die Scharia (aus dem Koran abgeleitete Rechtsvorschriften) darf nicht über unserer Gesetzgebung stehen. Es gehört zu unserer Aufgabe Migranten unsere Werte zu vermitteln und Ihnen ein moderates Frauenbild (ohne Unterdrückung, körperlicher Züchtigung oder Zwangsehe) Nahe zu bringen. Ayaan Hirsi Ali beschreibt eindrücklich in ihrem Buch «Reformiert Euch», dass eine Reformation des Islam, die Glaube und Modernität verbindet, gelingen kann. Meine Vision ist ein friedlicher Islam ohne Dschihad.