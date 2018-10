So sollte jeder Sonntagmorgen beginnen! Am 21. Oktober 2018 gibt es in der MZH Seengen wieder das feine Burezmorge der Trachtengruppe. Die feinen selber gebackenen Holzofenbrote, die frischen Zöpfe, Käse- und Fleischplatten, Jogurt aus der Chäsi und, haben Sie das Birchermüesli und die frische Rösti mit oder ohne Speck und Spiegelei schon probiert? Alles frisch zubereitet, so schmeckt es am besten. Der Besuch lohnt sich für die ganze Familie. Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie..... Geöffnet von 9 Uhr - 12 Uhr MZH/ Schulareal