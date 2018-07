An der Mägenwiler Bundesfeier, die wie jedes Jahr bereits am 31. Juli statt findet, gibt es die widerum die obligate Gratiswurst und ein Gratisgetränk für alle Besucher. Besten Dank an die spendable Gemeinde!

Bei der Organisation des Festredners ist Gemeinderätin Marlène Fehlmann ein beachtlicher Coup gelungen. Konnte sie doch Nationalrat Roger Köppel dazu bewegen in unsere kleine Aargauer Gemeinde zu kommen! Wir sind gespannt auf seine Ausführungen!