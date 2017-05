Am 3. Mai stellte das Team der Wynabuchhandlung in der Bibliothek Unterkulm Neuerscheinungen vor. Aus der grossen Auswahl von Neuerscheinungen hatten sie ein sehr vielseitiges Sortiment zusammengestellt. Im Anschluss an die Präsentation konnten die Kundinnen und Kunden der Bibliothek die vorgestellten Bücher ausleihen und so wundert es nicht, dass die Bücher weg gingen wie „warme Weggli“. Eine ganze Auswahl weiterer Neuerscheinungen lag zum „Schmökern“ auf und das Bibliteam wird einen grossen Teil davon ebenfalls ins Sortiment aufnehmen. Im Onlinekatalog (www.biblikulm.ch) kann rund im die Uhr gestöbert und reserviert werden. Die Liste der vorgestellten Bücher ist im Katalog separat ersichtlich.

Das Bibliteam dankt der Wynabuchhandlung Reinach herzlich für die gelungene Präsentation und die sehr gute Zusammenarbeit.