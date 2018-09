Das Kantonsspital Baden (KSB) startet mit einem Paukenschlag in den Brustkrebs-Monat Oktober: Am 1. Oktober 2018 um 19 Uhr berichtet die deutsche Bestseller-Autorin Nicole Staudinger über ihren Kampf gegen Brustkrebs.

Die Kölnerin war 32 Jahre alt, als sie die Schockdiagnose erhielt. Die Ärzte stellten fest, dass in ihrem Körper nicht nur ein aggressiver Tumor wächst, sondern dass sie ausserdem Trägerin des sogenannten Angelina-Jolie-Gens ist, durch das auch ihre Eierstöcke gefährdet sind. Voller Lebenswillen und Optimismus stellte sich Nicole Staudinger der Diagnose. Sie arbeitete weiter an ihrer Selbstständigkeit und blieb die starke Mama, denn: Sterben kam für die zweifache Mutter nicht in Frage.

In ihrem Bestseller „Brüste umständehalber zu vergeben“ berichtet sie mitreissend und humorvoll über ihr Leben zwischen Kindergeburtstagen, Selbständigkeit und Chemotherapie.

Am Info-Abend im KSB erzählt die heute 36-jährige „Steh-Auf-Queen“ (so ein weiterer ihrer Buchtitel), wie sie den Krebs besiegte. Ihr Programm ist „keine klassische Lesung, sondern eine ganze Show“, schwärmt die Zeitung „Die Welt“.

Lese-Show mit Nicole Staudinger, 1. Oktober 2018, 19 Uhr, KSB-Personalrestaurant. Zutritt frei. Weitere Infos: www.ksb.ch