Das World Band Festival in Luzern bietet auch dieses Jahr den Rahmen für den Swiss Open Contest. Mit einem Vorbereitungskonzert in Waltenschwil testen drei Bands ihre Form für diesen Anlass.

Jubiläumsveranstaltung in Luzern

Das World Band Festival in Luzern findet dieses Jahr zum 20.Mal statt und bieten während einer Woche verschiedene, hochstehende Konzerte. Das KKL in Luzern, mit einem der besten Konzertsäle der Welt, bietet hierfür einen besonderen Rahmen. Bei der Austragung des 29. Swiss Open Contest messen sich die zehn besten Brass Bands der Schweiz in einem prestigträchtigen Wettbewerb. Mit dem Pflichtstück "PHOENICA" vom Schweizer Komponisten Stefan Hodel und einem Selbstwahlstück der Spitzenklasse sowie einem Contest-Marsch hofft jede Band den Titel als Schweizer Brass Band Champion zu erreichen.

Einmaliger Konzertgenuss

Um ihre Form für diesen Contest zu testen, organisiert die Brass Band Berner Oberland und die Musikgesellschaft Waltenschwil am Sonntag, 16. September ein Vorbereitungskonzert. Da die Bands die gute Akustik in der Bannegghalle schätzen, findet der Test auch in diesem Jahr in Waltenschwil statt. Neben der Brass Band Berner Oberland (Dirigent Corsin Tour) werden die Oberaargauer Brass Band (Dirigent Christoph Luchsinger) und die Brass Band Luzern Land (Dirigent Gian Walker) am diesem Konzert teilnehmen. Während diesem Vorbereitungskonzert wird ein grosser Teil des Programmes zu hören sein, dass wenige Tage später am Wettbewerb in Luzern aufgeführt wird. Die drei Bands haben sich intensiv auf diesen Wettbewerb vorbereitet und nützen nun dieses Vorbereitungskonzert in Waltenschwil um ihre Form zu testen und dann noch notwendige Korrekturen anbringen zu können. Das Konzert findet diesmal am Sonntag, 16. September um 14.00 Uhr in der Bannegghalle von Waltenschwil statt. Der Eintritt ist frei, mit einer freiwilligen Kollekte am Ausgang.