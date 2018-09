Für dieses Jahr haben sich die Wangner Samariterinnen und Samariter eine besondere Vereinsreise ausgedacht: das Naturschutzgebiet „Taubergiessen“ in Baden-Württemberg mit seinen vielen Wasserläufen.

Frühmorgens versammelte sich die 14köpfige Reisedelegation auf dem Parkplatz in der Ey und bestieg den Kleinbus der Firma Born mit Chauffeur Christoph Merz, der erstmals mit einer Gruppe unterwegs war und – dies sei vorweggenommen – die fröhliche Schar sicher durch die Strassen Süddeutschlands und der Schweiz führte.

Auf Schweizer Boden regnete es zwar noch und das Wetter präsentierte sich trüb. Dies sollte sich dann aber noch schlagartig ändern.

Zunächst gab es in Bad Bellingen im Landhaus Ettenbühl bei herbstlicher Stimmung den heiss ersehnten Kaffee- und Gipfelihalt in heimeliger Atmosphäre. Dieses Café und Restaurant bezauberte mit seinen antiken Möbeln, schönem Teegeschirr und edlem Porzellan. Aus einer privaten Leidenschaft heraus entstanden, ist der Ettenbühler Garten zu einem Stück englischer Gartenkultur in Südbaden geworden.

Nach dieser Stärkung führte die Busfahrt durch die lieblichen Gassen und schmucken Orte Baden Württembergs. Dabei riss die Wolken- und Nebeldecke plötzlich auf und die Sonne bescherte der Samaritergruppe im wahrsten Sinne des Wortes eine Fahrt ins Blaue.

Angekommen in Kappel/Grafenhausen, erwartete uns im 1958 erbauten und seitdem in Familienhand geführten Gasthof Restaurant Schiff feine badische Küche.

Nachdem die knurrenden Mägen zum Schweigen gebracht wurden, nahm der Kleinbus mit seinen Passagieren die Fahrt Richtung Rheinhausen unter die Räder, wo sozusagen der Höhepunkt der diesjährigen Samariterreise auf uns wartete: die Taubergiessenfahrt. Auf der fast 90minütigen Flachkahnfahrt durch die Altwasser des Taubergiessen genossen die Reiselustigen die vielfältige Fauna und Flora des einzigartigen und wunderschönen Naturparadieses. Mit Vater und Sohn Kossmann als Kahnführer, aufgeteilt auf zwei Boote, wurden wir sicher und mit kompetenten Erklärungen durch das Naturschutzgebiet „Taubergiessen“ geführt, wo es in diesem Paradies Vieles zu entdecken gab.

Zufrieden und mit vielen Eindrücken reicher ging es am Ufer mit dem Bus zur letzten Station der Samariterreise Ausgabe 2018: Staufen mit seiner schönen Altstadt. Bei Kaffee und Kuchen genossen wir auch diesen Teil der Reise und schlenderten noch ein wenig durch die Gassen. Einige wenige nahmen noch einen Apéro zu sich, und danach ging es mit dem Kleinbus von Born wieder Richtung Schweiz, wo wir kurz nach 20 Uhr müde aber glücklich in Wangen ankamen. Unser Chauffeur Christoph Merz stellte seine Vielfältigkeit unter Beweis, indem er nicht nur sicher den Kleinbus lenkte, sondern auch den Fotoapparat bestens im Griff hatte. Man kann abschliessend eindeutig festhalten: die Bilder der diesjährigen Samariterreise ins Baden-Württembergische begleiten uns noch einige Zeit und bleiben in unsern Erinnerungen.

Der Samariterverein Wangen freut sich jederzeit an Interessierten, wo Sie über Erste Hilfe viel Wissenswertes lernen und erfahren. Weitere Auskünfte erteilt gerne der Vereinspräsident Marco von Arx, 079 732 64 89, marco_vonarx@bluewin.ch