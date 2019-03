Blumiger Frühlingsgruss

Jedes Jahr sehnen die Kindergartenkinder den Frühling herbei. Auch dieses Jahr sangen sie dies in der Empfangshalle der Raiffeisenbank in Endingen. Im Liedtext wurde ebenfalls klar warum: „Sie hend de Verleider wäg de ganze Winterchleider und de ewig viele dicke Schichte,…“. Dem folgten noch weitere Frühlingslieder.

Der Zuschaueransturm war überwältigend. Die Empfangshalle war gefüllt mit Familienangehörigen der Kinder, Raiffeisenbankmitarbeitern und Kunden mit einem guten Timing. Der Gitarrenklang und die singenden Kinder sorgten für eine rührende Atmosphäre. Die Kinder hatten genügend Tulpen und Narzissen dabei, so dass sich jeder an einem blumigen Frühlingsruss erfreuen konnte.

Die Kinder wurden für ihr Engagement bei der Raiffeisenbank mit einem feinen Znüni beschenkt.

Schon zuvor hatten die Kinder die Zeit genutzt, um Fussgängern einen schönen Frühling zu wünschen. Auch ein Feuerwehrauto und ein Bus erhielten als Gruss eine Blume unter den Scheibenwischer geklemmt. Der Besuch der singenden Kinder bereitete auch grosse Freude im Volg und beim Metzger. Familie Werder tauschten die Blumen gerne gegen Wurst und Brot.

So viele lächelnde Gesichter versprachen bereits am 19. März einen guten Start in den Frühling 2019. (Luisa Cobo)